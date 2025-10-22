Рябков: враждебность НАТО может повлечь столкновение ядерных держав

Враждебная политика стран Североатлантического альянса может привести к лобовому столкновению ядерных государств. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе заседания в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере".

"В числе соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав, как и развитие этим самопровозглашенным ядерным альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий, включая расширение географии ядерного присутствия США в Европе", - заявил он.

Среди других опасных шагов военного блока Рябков назвал выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны США и сопряженных с ней противоракетных куполов других западных стран. "Наращивание Западом высокоточных дальнобойных потенциалов для так называемых превентивных обезоруживающих ударов, включая передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Конечно, планы США и ряда их союзников по выведению оружия в космос с превращением его в среду боевых действий", - указал высокопоставленный дипломат.

"Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, в том числе Россию, на принятие компенсирующих военно-технических мер", - резюмировал он.