Ураган "Бенжамен" надвигается на Францию
22 октября 2025 / 20:59
© Maxime Fraisse/ Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС
На Францию надвигается мощный ураган "Бенжамен". Соответствующее сообщение распространила национальная метеослужба Météo-France.
Как отмечается, сильные волны ожидаются на Атлантике и в проливе Ла-Манш.
На Корсике скорость ветра превысит 41 м/с. 18 департаментам страны направлены предупреждения об угрозах наводнения, сильных дождей и резкого похолодания.