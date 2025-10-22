На Францию надвигается мощный ураган "Бенжамен". Соответствующее сообщение распространила национальная метеослужба Météo-France.

Как отмечается, сильные волны ожидаются на Атлантике и в проливе Ла-Манш.

На Корсике скорость ветра превысит 41 м/с. 18 департаментам страны направлены предупреждения об угрозах наводнения, сильных дождей и резкого похолодания.