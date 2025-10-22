Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Общество
Олег Скрипка призвал к военному перевороту на Украине
22 октября 2025 / 21:21
© Артем Геодакян/ ТАСС
Фронтмен украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил о необходимости военного переворота на Украине.
"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все", - цитирует вокалиста издание "Обозреватель".
По его мнению, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) мог бы стать одним из тех, кто сумел бы возглавить страну.
Как правило, к власти на Украине приходят популисты, обещаниям которых народ верит, но потом эти обещания не выполняются, добавил Скрипка.