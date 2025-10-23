Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет антироссийских санкций

Послы Европейского союза согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на датское председательство в Совете ЕС.

"Последняя страна ЕС сняла свои возражения в отношении 19-го пакета санкций. Письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне инициирована. Если возражений не последует, санкции будут утверждены завтра к 08:00 утра", - говорится в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что очередной пакет антироссийских санкций будет предусматривать новое расширение черного списка, ограничения против танкеров с российской нефтью, торговые и финансовые запреты, а также новые запреты странам сообщества закупать энергоресурсы у РФ.