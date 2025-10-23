Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 октября 2025 / 19:08
22 октября 2025 / 19:01
22 октября 2025 / 18:58
Политика
Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет антироссийских санкций
22 октября 2025 / 22:12
Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет антироссийских санкций
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС

Послы Европейского союза согласовали 19-й пакет санкций против России. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на датское председательство в Совете ЕС.

"Последняя страна ЕС сняла свои возражения в отношении 19-го пакета санкций. Письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне инициирована. Если возражений не последует, санкции будут утверждены завтра к 08:00 утра", - говорится в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что очередной пакет антироссийских санкций будет предусматривать новое расширение черного списка, ограничения против танкеров с российской нефтью, торговые и финансовые запреты, а также новые запреты странам сообщества закупать энергоресурсы у РФ.

