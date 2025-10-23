Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Политика
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Венгрии
23 октября 2025 / 10:19
© AP Photo/Алекс Брэндон/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в будущем проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме по завершении встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Мне просто это показалось неправильным. Я не думаю, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем", - отметил Трамп.