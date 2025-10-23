Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в будущем проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме по завершении встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Мне просто это показалось неправильным. Я не думаю, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем", - отметил Трамп.