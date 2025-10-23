Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна обладает примерно 5 тыс. российских переносных ракетных комплексов "Игла-С" для противодействия военным угрозам со стороны Соединенных Штатов.

"Мощь "Иглы-С" известна любой военной силе в мире, а у Венесуэлы есть по меньшей мере 5 тыс. "Игл", - цитирует его агентство AFP.

США обвиняют власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по мнению Вашингтона, с венесуэльскими наркокартелями.

Ранее американские СМИ писали о том, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Боливарианской Республики.