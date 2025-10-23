Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
22 октября 2025 / 19:01
22 октября 2025 / 18:58
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис

Политика
Политика
Axios: Вэнс призвал Нетаньяху "дать шанс" мирному плану по Газе
23 октября 2025 / 10:59
© AP Photo/ Abdel Kareem Hana/ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "дать шанс и время, чтобы реализовать все" для перехода к следующим этапам мирного соглашения по урегулированию в секторе Газа. Об этом со ссылкой на двух американских дипломатов и на одного израильского чиновника информировал портал Axios.

Сообщается, что во время встречи 22 октября Вэнс также попросил главу правительства еврейского государства о максимальном содействии, и обратил внимание на отдельные аспекты, которые тревожат Вашингтон и могут сорвать мирное соглашение. В частности, речь шла речь шла об ударах по позициям сторонников радикального палестинского движения ХАМАС в качестве реакции на атаки на израильских военных в минувшие выходные, а также об ограничениях на доставку гуманитарной помощи в Газу. Вице-президент США призвал израильскую сторону к сдержанности.

Как отмечают источники портала, Нетаньяху заявил Вэнсу, что Израиль будет придерживаться рамок мирного соглашения и рассчитывает на то, что в ближайшее время сторонами удастся перейти к следующим этапам мирной сделки.

По итогам переговоров, по данным Axios, Белый дом выразил удовлетворение нынешним положением дел. По мнению администрации президента США Дональда Трампа, ситуацию в Газе удалось удержать в допустимых рамках, без эскалации.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предусматривает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. При этом обе стороны уже обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. 

