МИД КНР: давление на Путина не будет способствовать разрешению украинского кризиса

Давление на президента России Владимира Путина не будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. На этом акцентировал внимание официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

"Диалог и переговоры - это единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине. Принуждение и давление не решат проблему", - сказал дипломат, отвечая на просьбу западной журналистки прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин "может значительно повлиять на Путина" по украинской проблеме.