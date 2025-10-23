МИД КНР: давление на Путина не будет способствовать разрешению украинского кризиса

Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
© Kyodo via Reuters Connect/ТАСС
Давление на президента России Владимира Путина не будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. На этом акцентировал внимание официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.
"Диалог и переговоры - это единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине. Принуждение и давление не решат проблему", - сказал дипломат, отвечая на просьбу западной журналистки прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин "может значительно повлиять на Путина" по украинской проблеме.