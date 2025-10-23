Каллас: 19-й пакет санкций предусматривает ограничения в отношении банков РФ и криптовалют

Девятнадцатый пакет санкций Евросоюза предусматривает новые ограничительные меры в отношении российских банков и транзакций в криптовалютах. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

"Новый 19-й пакет санкций ориентирован на российские банки и транзакции в криптовалютах", - указала глава евродипломатии. Она также подтвердила применение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран сообщества.

Кроме того, по словам Каллас, новый санкционный пакет включает рестрикции в отношении компаний в Индии и Китае.