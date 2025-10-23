Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2025 / 13:47
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.6549
EUR
23/10
94.7543
Новости часа
Каллас: 19-й пакет санкций предусматривает ограничения в отношении банков РФ и криптовалют МИД КНР: давление на Путина не будет способствовать разрешению украинского кризиса
Москва
23 октября 2025 / 13:47
Котировки
USD
23/10
81.6549
0.0000
EUR
23/10
94.7543
0.0000
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
Каллас: 19-й пакет санкций предусматривает ограничения в отношении банков РФ и криптовалют
23 октября 2025 / 11:38
Каллас: 19-й пакет санкций предусматривает ограничения в отношении банков РФ и криптовалют
© John Thys/ Pool via AP/ТАСС

Девятнадцатый пакет санкций Евросоюза предусматривает новые ограничительные меры в отношении российских банков и транзакций в криптовалютах. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

"Новый 19-й пакет санкций ориентирован на российские банки и транзакции в криптовалютах", - указала глава евродипломатии. Она также подтвердила применение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран сообщества.

Кроме того, по словам Каллас, новый санкционный пакет включает рестрикции в отношении компаний в Индии и Китае. 

Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
11:38
Каллас: 19-й пакет санкций предусматривает ограничения в отношении банков РФ и криптовалют
11:20
МИД КНР: давление на Путина не будет способствовать разрешению украинского кризиса
10:59
Axios: Вэнс призвал Нетаньяху "дать шанс" мирному плану по Газе
10:40
Мадуро: Венесуэла располагает 5 тыс. российских "Игла-С" для противодействия США
10:19
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Венгрии
22:12
Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет антироссийских санкций
21:21
Олег Скрипка призвал к военному перевороту на Украине
20:59
Ураган "Бенжамен" надвигается на Францию
20:47
Рябков: враждебность НАТО может повлечь столкновение ядерных держав
20:31
В 2026 году МРОТ будет выше прожиточного минимума на 31,2%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения