Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 23 октября снижается, индекс РТС в начале торгов опустился ниже 1 000 пунктов впервые с 15 октября текущего года. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снизились на 3,51% и торговались на уровне 2 559,83 и 987,57 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,6 копейки и находился на отметке в 11,45 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 571,26 пункта (-3,05%), индекс РТС составлял 991,99 пункта (-3,08%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,39 рубля (+1,6 копейки).