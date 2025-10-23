Бессент анонсировал одни из самых серьезных санкций США против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business заявил, что Вашингтон готовится применить одни из самых серьезных санкций в отношении России.

"Состоялись закулисные переговоры, но я думаю, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, на каком этапе находятся эти переговоры по урегулированию на Украине. Поэтому сегодня вечером или завтра утром мы объявим о заметном усилении антироссийских санкций. Я не буду раскрывать вам точные ограничительные меры, но могу отметить, что это будут одни из самых серьезных санкций, которые мы когда-либо вводили против России", - указал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что США рассчитывают на поддержку со стороны ЕС в санкционной политике, направленной против РФ. "Они на 19-м пакете, и мы посмотрим, присоединятся ли они к нам в этом, мы их к этому побуждали", - сказал он.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live" обратил внимание, что введенные за последние четыре года санкции западных стран в отношении России не оказали на страну никакого эффекта. Кроме того, по его словам, санкции оказались "абсолютно бесполезными" с точки зрения оказания давления на Россию.