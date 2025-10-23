Рахмон отметил, что злоупотребление ИИ усиливает опасность терроризма

Злоупотребление искусственным интеллектом (ИИ) усиливает опасность терроризма, затрагивая безопасность граждан и государственных органов. На это обратил внимание президент Таджикистана Эмомали Рахмон в обращении к участникам Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе.

"Кибертерроризм стал ключевым фактором, влияющим на мировоззрение определенной части молодежи. Террористические и экстремистские структуры используют виртуальное пространство для распространения радикальных идей и преступных намерений. Злоупотребление ИИ делает терроризм особенно опасным, так он может затронуть безопасность и граждан, и государственных органов", - следует из обращения, которое огласил секретарь Совета безопасности республики Юсуф Рахмон.

Глава государства подчеркнул, что нынешние мировые и региональные события свидетельствуют о том, что сегодня обеспечение информационной безопасности является одним из важнейших направлений в деятельности правоохранительных органов и силовых структур. "Адаптация к новым реалиям требует расширения технических возможностей, внедрения современного программного обеспечения, своевременного обмена данными", - заключил он.