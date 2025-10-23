Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Общество
Число пострадавших в результате взрыва в Копейске достигло 19
23 октября 2025 / 12:45
© Александр Чирков/ ТАСС
Число пострадавших при взрыве на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области увеличилось до 19. Соответствующее сообщение разместил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
"Всего в результате инцидента пострадали 19 человек. Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое 2 - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу", - указал он.