Число пострадавших в результате взрыва в Копейске достигло 19

Число пострадавших при взрыве на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области увеличилось до 19. Соответствующее сообщение разместил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

"Всего в результате инцидента пострадали 19 человек. Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое 2 - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу", - указал он.