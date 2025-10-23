Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Политика
Медведев отреагировал на отмену саммита в Будапеште
23 октября 2025 / 12:59
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Соединенные Штаты сохраняют статус противника России, не нужно питать иллюзий по этому поводу. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, не должны сохраняться иллюзии об отношениях между Москвой и Вашингтоном. В этой связи политик напомнил об отмене президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште, о новых американских санкциях против России.
"Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? - указал он, заключив, что США являются противником РФ.