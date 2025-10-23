Медведев отреагировал на отмену саммита в Будапеште

Соединенные Штаты сохраняют статус противника России, не нужно питать иллюзий по этому поводу. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, не должны сохраняться иллюзии об отношениях между Москвой и Вашингтоном. В этой связи политик напомнил об отмене президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште, о новых американских санкциях против России.

"Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? - указал он, заключив, что США являются противником РФ.