Стоимость нефти Brent демонстрирует рост более чем на 5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост более чем на 5% и поднималась до $65,8 за баррель.

По состоянию на 12:17 мск, стоимость нефти Brent росла на 5,13% и торговалась на уровне $65,8 за баррель.

К 12:32 мск Brent находится на отметке в $65,66 за баррель (+4,9%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года растет на 5,04% и составляет $61,45 за баррель, свидетельствуют данные площадки.