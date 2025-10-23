Евросоюз официально ввел в действие 19-й пакет санкций против России

Совет ЕС обнародовал 19-й пакет санкций против России. Ограничения применяются в отношении 21 физического лица и 41 юридического лица. Заявление датировано 24 октября.

Евросоюз включил в нынешний пакет санкций:

Российское промышленное предприятие "Опытно-конструкторское бюро моторостроения";

Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Красноармейский НИИ механизации;

ПАО "Соллерс" и его дочерние компании, а именно "Соллерс Алабуга" и "Соллерс Карго";

Компанию-грузоперевозчика "Транзит";

Полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года;

12 компаний из КНР, 2 - из Таиланда и 3 - из Индии. Санкции включают экспортные ограничения "в отношении товаров и технологий двойного назначения";

Запрет с 12 ноября 2025 года на транзакции с несколькими российскими банками, в том числе "МТС банком" и Альфа-банком. Кроме того, под рестрикциями оказались восемь банков и финансовых институтов из третьих стран, в том числе три из Таджикистана;

Запрет европейскому бизнесу на участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ;

"Автоваз";

Evraz Plc и золотодобытчика "Полюс";

"Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) и "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО", входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха);

Litasco Middle East - дочернюю компанию "Лукойла" в ОАЭ;

Криптовалюту А7А5, привязанную к российскому рублю;

Судостроительный комплекс "Звезда";

Четыре компании из Китая: Tianjin Xishanfusheng International Trading, Liaoyang Petrochemical Company, Chinaoil Corporation и Shandong Yulong Petrochemical; Компанию Aruba Maritime Administration & Offshore;

Запрет работы с компаниями и юридическими лицами, работающими внутри контура специальных экономических зон, а также "Сколково", "Иннополиса" и Свободного порта Владивосток;

Криптовалютную биржу Grinex;

117 танкеров, которые якобы транспортируют российскую нефть;

Девять компаний из отраслей логистики, промышленного производства и микроэлектроники из российских регионов;

Холдинг из Белоруссии "Горизонт", ЗАО "Голографическая индустрия", научно-исследовательского унитарного предприятия "Институт цифрового телевидения "Горизонт", председателя концерна "Белнефтехим" Ильи Икана, гендиректора управляющей компании холдинга "Горизонт" Юрия Предко;

Запрет на поставку в Россию роз, рододендронов и азалий;

ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" и ГУП ДНР "Углетелеком".