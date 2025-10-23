В Новой Зеландии свыше 100 тыс. учителей и врачей вышли на протесты из-за низкой зарплаты

В Новой Зеландии проходит одна из крупнейших в истории страны забастовка сотрудников государственных больниц и общеобразовательных учреждений, передает радиостанция Radio New Zealand.

Сообщается, что участниками протестной акции стали более 100 тыс. учителей, медсестер и врачей, недовольных размером зарплаты и условиями труда.

Как заявили в Совете профсоюзов, куда вошли Ассоциация государственных служащих (PSA), NZNO, Новозеландский институт образования Te Riu Roa (NZEI), Ассоциация учителей школьных учреждений (PPTA Te Wehengarua) и Ассоциация штатных медицинских специалистов (ASMS), главным требованием протестующих является повышение зарплаты.

Премьер-министр страны Кристофер Лаксон, в свою очередь, отметил, что для решения проблемы "профсоюзы должны сесть за стол переговоров".

По информации Radio New Zealand, самой многочисленной акцией протеста в истории Новой Зеландии была всеобщая забастовка 1979 года. Тогда к однодневному протесту против вмешательства правительства в переговоры о зарплате присоединились порядка 300 тыс. человек.