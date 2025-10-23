Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Общество
Прах старейшей актрисы МХТ Нины Гуляевой захоронили на Троекуровском кладбище
23 октября 2025 / 13:59
© Сергей Булкин/ ТАСС
Прах народной артистки РСФСР Нины Гуляевой захоронили на шестом участке Троекуровского кладбища, сообщает ТАСС. Актриса упокоена рядом с супругом, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
Гуляева скончалась 3 октября в возрасте 94 лет. Она служила в труппе МХТ имени А. П. Чехова и была старейшей артисткой театра.
Гражданская панихида по Гуляевой прошла 7 октября в портретном фойе театра. Отпевание актрисы состоялось в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Ее тело кремировали.