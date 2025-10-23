Прах старейшей актрисы МХТ Нины Гуляевой захоронили на Троекуровском кладбище

Прах народной артистки РСФСР Нины Гуляевой захоронили на шестом участке Троекуровского кладбища, сообщает ТАСС. Актриса упокоена рядом с супругом, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Гуляева скончалась 3 октября в возрасте 94 лет. Она служила в труппе МХТ имени А. П. Чехова и была старейшей артисткой театра.

Гражданская панихида по Гуляевой прошла 7 октября в портретном фойе театра. Отпевание актрисы состоялось в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Ее тело кремировали.