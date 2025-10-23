Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 293 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотника, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 630 танков и других боевых бронемашин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.