Безопасность
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 293 беспилотника ВСУ
23 октября 2025 / 14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 293 беспилотника ВСУ
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотника, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 630 танков и других боевых бронемашин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники. 

