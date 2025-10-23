МВД рассказало о мошеннической схеме с рассрочкой на маркетплейсах

Мошенники похищают деньги на маркетплейсах, оформляя покупку товаров в рассрочку с аккаунтов, оформленных на неиспользуемые абонентские номера. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что хищение средств путем приобретения товаров в рассрочку осуществляется после получения неправомерного доступа к аккаунту при смене владельцем абонентского номера телефона.

"Злоумышленник покупает вышедший из употребления абонентский номер и использует его для верификации и входа в приложение маркетплейса, после чего осуществляет заказ и оплату товара с использованием банковской карты настоящего владельца аккаунта, сохраненной в качестве средства платежа", - указали в пресс-центре.