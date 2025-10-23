Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 октября 2025 / 17:12
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
22 октября 2025 / 19:01
22 октября 2025 / 18:58
Общество
АВС: полиция нашла следы ДНК грабителей Лувра
23 октября 2025 / 14:43
© EPA/ IAN LANGSDON/ТАСС

Французские полицейские выявили следы ДНК на предметах, оставленных преступниками при поспешном бегстве после ограбления Лувра. Об этом информировала телекомпания АВС, ссылаясь на правоохранительные органы Франции.

По мнению следователей, находка может расцениваться в качестве "первого крупного прорыва в расследовании кражи драгоценностей на сумму $102 млн".

В минувшее воскресенье четверо преступников проникли в главный музей Парижа с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге.

Предыдущее ограбление было совершено в Лувре в 1998 году. Тогда была похищена картина французского художника Камиля Коро (1796-1875), ее так и не нашли. В 1911 году из музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину. 

