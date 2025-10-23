Politico: власти Испании не воспринимают всерьез угрозы Трампа

Руководство Испании и чиновники НАТО не воспринимают всерьез угрозы президента США Дональда Трампа наказать Мадрид за отказ увеличить военные расходы. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на представителя военного блока.

"В военных кругах угроза не воспринимается серьезно. Испанцы реагируют спокойно", - указывает издание.

Согласно публикации, риторика американского лидера в отношении Испании все больше ужесточается из-за отказа Мадрида нарастить оборонные расходы, что идет вразрез с планами Трампа снизить зависимость Европы от военной мощи Соединенных Штатов.

Как заявила газете заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, президент США все еще "думает об экономических последствиях" решения испанских властей. "Пока все остальные союзники по НАТО согласились нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, Испания была единственной страной, которая отказалась", - добавила она.

На прошлой неделе Трамп заявил о возможности применения импортных пошлин в двусторонней торговле с Испанией ввиду разногласий по вопросу расходов в рамках НАТО. Ранее глава вашингтонской администрации также высказал мнение, что королевство, возможно, необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению США, уровень военных трат.