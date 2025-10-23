Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2025 / 18:22
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.6549
EUR
23/10
94.7543
Новости часа
Путин посоветовал молодым людям не затягивать с рождением детей Nikkei Asia: в Японии планируют разводить свиней-клонов для пересадки органов людям
Москва
23 октября 2025 / 18:22
Котировки
USD
23/10
81.6549
0.0000
EUR
23/10
94.7543
0.0000
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Politico: власти Испании не воспринимают всерьез угрозы Трампа
23 октября 2025 / 14:59
Politico: власти Испании не воспринимают всерьез угрозы Трампа
© AP Photo/ Gonzalo Arroyo/ТАСС

Руководство Испании и чиновники НАТО не воспринимают всерьез угрозы президента США Дональда Трампа наказать Мадрид за отказ увеличить военные расходы. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на представителя военного блока.

"В военных кругах угроза не воспринимается серьезно. Испанцы реагируют спокойно", - указывает издание.

Согласно публикации, риторика американского лидера в отношении Испании все больше ужесточается из-за отказа Мадрида нарастить оборонные расходы, что идет вразрез с планами Трампа снизить зависимость Европы от военной мощи Соединенных Штатов.

Как заявила газете заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, президент США все еще "думает об экономических последствиях" решения испанских властей. "Пока все остальные союзники по НАТО согласились нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, Испания была единственной страной, которая отказалась", - добавила она.

На прошлой неделе Трамп заявил о возможности применения импортных пошлин в двусторонней торговле с Испанией ввиду разногласий по вопросу расходов в рамках НАТО. Ранее глава вашингтонской администрации также высказал мнение, что королевство, возможно, необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению США, уровень военных трат. 

Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Путин посоветовал молодым людям не затягивать с рождением детей
15:58
Nikkei Asia: в Японии планируют разводить свиней-клонов для пересадки органов людям
15:45
ВС РФ ударили по используемой ВПК Украины энергоинфраструктуре
15:15
Скончался основатель компании женских колготок Golden Lady
14:59
Politico: власти Испании не воспринимают всерьез угрозы Трампа
14:43
АВС: полиция нашла следы ДНК грабителей Лувра
14:30
МВД рассказало о мошеннической схеме с рассрочкой на маркетплейсах
14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 293 беспилотника ВСУ
13:59
Прах старейшей актрисы МХТ Нины Гуляевой захоронили на Троекуровском кладбище
13:44
В Новой Зеландии свыше 100 тыс. учителей и врачей вышли на протесты из-за низкой зарплаты
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения