Скончался основатель компании женских колготок Golden Lady
23 октября 2025 / 15:15
© Сергей Узаков/ ТАСС
Основатель компании женских колготок и нижнего белья Golden Lady Нерино Грасси скончался на 95-м году жизни. Об этом информировала газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителей компании.
По данным издания, Golden Lady была основана в 1966 году. В предпринимательской деятельности Грасси, который родом из северного города Мантуя, помогала его супруга Эрминия Сперанцини. Она ушла из жизни четыре года назад.
Грасси был включен в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии журнала Forbes в 2020 году. В 2010 году Golden Lady была самым крупным производителем колготок в мире. При этом зять Грасси стал основателем другой знаменитой марки нижнего белья Calzedonia.