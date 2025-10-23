Скончался основатель компании женских колготок Golden Lady

Основатель компании женских колготок и нижнего белья Golden Lady Нерино Грасси скончался на 95-м году жизни. Об этом информировала газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителей компании.

По данным издания, Golden Lady была основана в 1966 году. В предпринимательской деятельности Грасси, который родом из северного города Мантуя, помогала его супруга Эрминия Сперанцини. Она ушла из жизни четыре года назад.

Грасси был включен в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии журнала Forbes в 2020 году. В 2010 году Golden Lady была самым крупным производителем колготок в мире. При этом зять Грасси стал основателем другой знаменитой марки нижнего белья Calzedonia.