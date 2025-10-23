Путин рассказал об ответе России на демографический вызов

Россия будет реагировать на демографические вызовы поддержкой семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Наш выбор однозначен - это всемерная поддержка семьи в качестве фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков укрепляли нашу страну", - подчеркнул российский лидер.

"Дать ответ на демографический вызов мы можем только за счет собственного демографического потенциала", - также выразил уверенность он.