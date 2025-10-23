Путин рассказал об ответе России на демографический вызов

Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
23 октября 2025 / 15:33
© Алексей Бабушкин/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Россия будет реагировать на демографические вызовы поддержкой семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Наш выбор однозначен - это всемерная поддержка семьи в качестве фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков укрепляли нашу страну", - подчеркнул российский лидер.
"Дать ответ на демографический вызов мы можем только за счет собственного демографического потенциала", - также выразил уверенность он.