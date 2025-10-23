ВС РФ ударили по используемой ВПК Украины энергоинфраструктуре

Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - информировали в российском оборонном ведомстве.