Nikkei Asia: в Японии планируют разводить свиней-клонов для пересадки органов людям

Японский стартап PorMedTec планирует к 2027 году открыть ферму для разведения клонированных свиней, которых будут использовать для пересадки органов людям. Об этом информировал портал Nikkei Asia.

В материале указывается, что PorMedTec совместно с американской биотехнологической компанией eGenesis будет выращивать клонированных животных, используя клетки обычных свиней. Биоматериал предварительно будут генетически модифицировать с целью минимизировать вероятность отторжения органов иммунитетом будущего пациента.

Как отмечается, ферма будет находиться в Осаке и ежегодно будет выращивать порядка 100 свиней. Как только животные достигнут нужного размера, их планируют отправлять в медцентры для извлечения нужных органов. На ферме будет использоваться современное оборудование, включая камеры наблюдения с ИИ для отслеживания температуры тела и других биологических показателей свиней.

Согласно публикации, в условиях нехватки донорского материала для пересадок людям можно использовать свиные органы, так как они схожи по размеру с человеческими.

Проект PorMedTec был инициирован Университетом Мэйдзи в 2017 году с целью внесения вклада в развитие мировой медицины путем создания материалов нового поколения для регенеративной медицины.