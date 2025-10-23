Путин посоветовал молодым людям не затягивать с рождением детей

Молодым людям не следует откладывать "на потом" счастье отцовства и материнства, а государство при этом продолжит помогать. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.

"Мы должны доводить до людей, что отцовство и материнство - это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом. Ну и, разумеется, важно помогать молодым людям, с ними проходить через этот период жизни", - указал он.

Глава государства отметил, что сегодня молодые люди, и не только в России, зачастую оттягивают рождение ребенка, думают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. "А потом оказывается, что лучшее время для семьи безвозвратно упущено", - добавил он.

Задача государства - сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно, они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или началом карьеры, подчеркнул Путин.

"Да, я думаю, может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно это совмещать с воспитанием ребенка. Конечно, это требует много сил и труда, но государство готово оказать поддержку", - заключил он.