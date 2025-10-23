ТАСС: Россия передала Украине 1 000 тел военнослужащих

Россия в рамках cтамбульских договоренностей в четверг передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, получила 31 тело российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Сегодня в рамках cтамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих", - говорится в сообщении.