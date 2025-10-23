Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Безопасность
ТАСС: Россия передала Украине 1 000 тел военнослужащих
23 октября 2025 / 16:30
© РТ/ ТАСС, архив
Россия в рамках cтамбульских договоренностей в четверг передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, получила 31 тело российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"Сегодня в рамках cтамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих", - говорится в сообщении.