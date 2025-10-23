Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина

Последнее время действительно ходят упорные слухи о грядущих политических переменах в Китае. Говорят о том, что начинающийся пленум КПК может освободить председателя Си от его руководящих постов. Говорят и о проблемах со здоровьем у нынешнего лидера Китая, и о том, что в руководстве КПК считают, что пора дать дорогу новым людям.

Китай достаточно закрытая страна, ну, а то, что происходит внутри Компартии и вовсе закрытая тема. Важные решения принимаются за плотно закрытыми дверьми. Судить об изменениях, наверное, можно будет только тогда, когда они реально произойдут, и о них объявят. Пока председатель Си пользуется полномочиями такого, можно сказать, супер-президента. Кажется, что у него под контролем буквально все. Сейчас нет каких-то серьезных оснований, что он вскоре покинет политическую сцену Китая.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, юрист-международник Николай Топорнин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/278bdc7fe61162763f082869558d998d/