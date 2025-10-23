Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение

Судя по тому, что встреча Путина и Трампа в Будапеште пока откладывается, сближения сторон по самым важным вопросам с момента прошлой встречи на Аляске не произошло. Для России принципиальным остается вопрос устранения первопричин конфликта. Вероятно, стороны продолжат плотную подготовительную работу для того, чтобы выйти на встречу с уже согласованными решениями.

Американцы предлагают все время новые схемы. Трампу нужно завершить конфликт, а, как это будет сделано – не важно. Его совершенно не интересуют территориальные вопросы. Кроме того, важно учесть мнение других сторон: ЕС и Украины. Двусторонняя встреча в формате: Россия – США окончательной точки в конфликте поставить не может.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, юрист-международник Николай Топорнин.

