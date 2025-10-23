Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12

Судя по тому, что встреча Путина и Трампа в Будапеште пока откладывается, сближения сторон по самым важным вопросам с момента прошлой встречи на Аляске не произошло. Для России принципиальным остается вопрос устранения первопричин конфликта. Вероятно, стороны продолжат плотную подготовительную работу для того, чтобы выйти на встречу с уже согласованными решениями.

Американцы предлагают все время новые схемы. Трампу нужно завершить конфликт, а, как это будет сделано – не важно. Его совершенно не интересуют территориальные вопросы. Кроме того, важно учесть мнение других сторон: ЕС и Украины. Двусторонняя встреча в формате: Россия – США окончательной точки в конфликте поставить не может.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог, юрист-международник Николай Топорнин.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4ce20a885574cacb3bc75e1ce73a6256/

 

Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
