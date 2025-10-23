Доведение дела Саркози до приговора и реального тюремного заключения – это, конечно, не торжество французского правосудия, а результат политических разборок.

Надо вспомнить, что Саркози был одним из авторов и создателей независимого энергетического кольца вокруг Европы. Проект предусматривал в том числе поставки российских энергоносителей. В результате ЕС должен был стать суверенным субъектом мировой экономики, не зависимым от США.

На этой идеи Саркози и погорел. Ему предъявили коррупционные связи с Каддафи, а мы знаем, что обвинения в коррупции в западном мире обычно возникают, когда того требует политический момент.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог Леонид Крутаков.

