Папа Римский и король Великобритании впервые за 500 лет помолились вместе

Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III произнесли молитву под фреской Микеланджело "Страшный суд" в Сикстинской капелле. Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за 500 лет молились вместе, сообщает портал Vatican News.

Молитва звучала на английском и латинском. С Карлом III находилась королева Камилла. Пара посещает Ватикан с государственным визитом. Первоначально он был намечен на апрель, но был отложен из-за плохого самочувствия предыдущего понтифика Франциска. Он скончался 21 апреля.

Официальная программа визита монарха предполагает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла за городскими стенами.

В 1534 году парламентом Англии был принят акт о супрематии, провозгласивший Генриха VIII (и его преемников) единственным верховным главой Церкви Англии. Так был оформлен разрыв с Римско-католической церковью, которая отказывалась признать недействительным брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской, что стало причиной для Реформации в Англии.