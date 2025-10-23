Лула да Силва намерен баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении добиваться переизбрания на выборах главы государства в 2026 году.

"Мне исполнится 80 лет, но будьте уверены, что у меня та же энергия, как когда мне было 30 лет. Я намерен баллотироваться на четвертый президентский срок", - отметил он в ходе государственного визита в Индонезию. Выступление бразильского лидера транслировалось на канале правительства страны на Youtube.

Выборы президента Бразилии пройдут в октябре 2026 года.