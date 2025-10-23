Путин отметил, что россияне хотят иметь по трое детей

Представления российских граждан о желаемом количестве детей в семье составляют свыше трех, тогда как ранее, в 2005 году, этот показатель составлял 2,4. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политике.

"Согласно данным социологов, все больше россиян говорит о том, что хотели бы, чтобы их семьи были многодетными. В 2005 году наши граждане считали, что 2,4 ребенка должно быть в семье. Теперь уже свыше трех. Это очень важная тенденция", - отметил он.

Глава государства также акцентировал, что многодетная семья должна стать нормой в РФ. "Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой и естественным образом жизни в нашей стране", - указал он.

Вместе с тем Путин заметил, что определяющее значение в этом вопросе имеют внутренние установки граждан. В этом вопросе очень важны внутренние ориентиры людей и то, как они сами расставляют свои приоритеты, добавил он.