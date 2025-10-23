Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 580 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 580 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 195 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 230, "Южная" - до 145, "Центр" - свыше 535, на направлении "Восток" - до 390 и "Днепр" - более 85 военнослужащих.