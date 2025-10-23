Зигзаги Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил 22 октября об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, однако выразил надежду на ее проведение в будущем.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Мне просто это показалось неправильным, - добавил Трамп, говоря о проведении встречи. - Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем".

В свою очередь президент России Владимир Путин пояснил, выступая перед журнаоистми 23 октября, что «в последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место её проведения были предложены американской стороной, и я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата». Путин также заявил, что информирован о том, что «президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем».

Параллельно Минфин США объявил о введение новых санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти». Вашингтон впервые применил санкции против России после повторного вступления Трампа в должность президента США в январе нынешнего года

В то же время заявил 22 октября журналистам госсекретарь США Марко Рубио, США готовы к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной", - сказал он. "У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. И мы продолжим [работу] на основе этого", - добавил госсекретарь. "Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира", - подчеркнул Рубио, имея в виду урегулирование на Украине.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин полагает, что «Зигзаги поведения Трампа объясняются двумя причинами. Первая - это военные успехи России в СВО. Вторая - это неизменная принципиальная позиция России по основам урегулирования на Украине. И каждый раз, когда в той или иной форме возобновляются переговоры, США пытаются предложить какое-то решение, которое не соответствует российской позиции и противоречит нашим интересам. Поэтому договоренности срываются. Конечно, неуступчивость Киева и лично Зеленского также играют здесь определенную роль, но все-таки главное - это позиция европейских стран, которые стоят за спиной Киева и которые подталкивают Киев к неуступчивости. А все это вместе взятое побуждает Трампа сначала идти на переговоры, а потом не достигать договоренностей и предлагать России те варианты, которые Россию не устраивают и т. д. Также Трампу приходится учитывать и интересы своих союзников в Европе, с которыми он ведет себя жестко, но тем не менее, есть за этой жесткостью и определенные ограничения, и ему приходится учитывать их интересы, их обеспокоенности - реальные или мнимые».

Эксперт подчеркнул, что «мы уже знакомы с трамповскими качелями. Сразу после того, как Трамп вернулся во власть, его действия в отношении России многие сравнивали с качелями, и сейчас мы видим очередное возвращение к этой тактике. Но по поводу эффективности новой порции санкций замечу, что прежние санкционные волны не были эффективными, а вторичные санкции помимо прочего наталкиваются и на нежелание экономических партнеров России прогибаться под США. А поскольку эти экономические партнеры включают очень крупные страны, такие, как Китай и Индия, сопротивление американскому давлению серьезное, и все это вместе взятое снижает эффективность санкций. Ситуация повторится. Нам и нашим партнерам удастся эффективно выдержать очередную санкционную войну».