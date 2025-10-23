Трамп заявил о намерении посетить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что намерен посетить сектор Газа.

"Да, я поеду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно обнародованному ранее администрацией президента США плану урегулирования конфликта в Газе, анклав перейдет под внешнее управление на переходный период. "Совет мира", как предлагается в плане, будет возглавлять Трамп, имена других его членов должны быть объявлены позднее.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского ХАМАС достигли договоренностей в рамках первого этапа мирного плана, который подразумевает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. При этом обе стороны уже обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня.