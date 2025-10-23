Североатлантический альянс располагает хорошим и современным вооружением, однако их войска ни разу не воевали с боеспособной армией. На это обратил внимание замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

"У США есть хорошее вооружение. Проблема НАТО заключается в том, что все это вооружение воевало против чабанов, конечно, это вооружение было завершающим войну. НАТО никогда не воевало против нормальной армии", - отметил он.

Алаудинов считает, что американская армия давно утратила статус армии номер 1 в мире, пока воевала с неорганизованными боевиками в странах Ближнего Востока. На сегодняшний день подразделения ВС РФ самые боеспособные подразделения в мире, уверен он.