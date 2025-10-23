Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 12
23 октября 2025 / 18:30
Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 12
© Александр Чирков/ ТАСС

Число погибших в результате взрыва на предприятии в городе Копейске Челябинской области увеличилось с 10 до 12. Соответствующие данные привел губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что местонахождение 10 сотрудников предприятия устанавливается. "МЧС продолжает поисковые работы", - добавил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что погибли 10 человек, 19 пострадали. 

