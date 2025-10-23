Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Общество
Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 12
23 октября 2025 / 18:30
© Александр Чирков/ ТАСС
Число погибших в результате взрыва на предприятии в городе Копейске Челябинской области увеличилось с 10 до 12. Соответствующие данные привел губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
Он отметил, что местонахождение 10 сотрудников предприятия устанавливается. "МЧС продолжает поисковые работы", - добавил руководитель региона.
Ранее сообщалось, что погибли 10 человек, 19 пострадали.