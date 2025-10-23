Путин отметил сакральное значение образа мамы в сознании народов России

В сознании народов России образ мамы носит сакральное значение, это отражается и в культуре, и в патриотическом воспитании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.

"Отношение к матери, оно в России имеет какое-то особое, сакральное значение", - отметил Путин.

По его словам, это характерно для всех народов России. "В нашей в стране проживает 192 этноса, мы же общаемся друг с другом на протяжении почти тысячи лет, и есть некоторые вещи мировоззренческого характера единые для всех", - указал глава государства.

В частности, он обратил внимание на особое значение Богоматери в русских иконах. "И даже в патриотическом воспитании у нас из поколения в поколение передается одно словосочетание, которое для нас является естественным: Родина-мать. У нас мать и Родина в сознании практически объединены в один общий образ", - подчеркнул российский лидер.

"Все эти фундаментальные мировоззренческие начала" нужно "красиво, образно, талантливо поддерживать", в том числе привлекая к этому деятелей культуры и СМИ, заключил он.