Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2025 / 21:25
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.6549
EUR
23/10
94.7543
Новости часа
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
Москва
23 октября 2025 / 21:25
Котировки
USD
23/10
81.6549
0.0000
EUR
23/10
94.7543
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Путин отметил сакральное значение образа мамы в сознании народов России
23 октября 2025 / 18:45
Путин отметил сакральное значение образа мамы в сознании народов России
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В сознании народов России образ мамы носит сакральное значение, это отражается и в культуре, и в патриотическом воспитании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.

"Отношение к матери, оно в России имеет какое-то особое, сакральное значение", - отметил Путин.

По его словам, это характерно для всех народов России. "В нашей в стране проживает 192 этноса, мы же общаемся друг с другом на протяжении почти тысячи лет, и есть некоторые вещи мировоззренческого характера единые для всех", - указал глава государства.

В частности, он обратил внимание на особое значение Богоматери в русских иконах. "И даже в патриотическом воспитании у нас из поколения в поколение передается одно словосочетание, которое для нас является естественным: Родина-мать. У нас мать и Родина в сознании практически объединены в один общий образ", - подчеркнул российский лидер.

"Все эти фундаментальные мировоззренческие начала" нужно "красиво, образно, талантливо поддерживать", в том числе привлекая к этому деятелей культуры и СМИ, заключил он.

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
20:16
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация
19:17
Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
18:58
Маск намерен создать "армию роботов" Optimus
18:45
Путин отметил сакральное значение образа мамы в сознании народов России
18:30
Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 12
18:17
Алаудинов рассказал о главной проблеме НАТО
17:59
Трамп заявил о намерении посетить сектор Газа
17:40
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 580 военных
17:18
Путин отметил, что россияне хотят иметь по трое детей
16:59
Лула да Силва намерен баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения