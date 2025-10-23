Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что рассчитывает в ближайшие годы создать армию человекоподобных роботов Optimus за счет ежегодного производства 1 млн таких моделей.

"К концу следующего года мы планируем построить линию производства для миллиона единиц Optimus", - сказал он во время конференции с участием руководства Tesla, запись которой доступна на YouTube-канале компании. Согласно расчетам предпринимателя, прототип новой версии робота Optimus третьего поколения будет готов в первом квартале 2026 года. При этом для наращивания производства до 1 млн единиц в год понадобится некоторое время.

Маск отметил, что основная сложность состоит в отсутствии у компании готовой производственной цепочки, поэтому Tesla придется перейти к самостоятельному созданию почти всех деталей. Он также указал, что хотел бы владеть таким количеством акций компании, которое позволило бы ему влиять на принятие решений касательно создаваемой им "армии роботов".

"Если мы создадим эту армию роботов, буду ли я иметь хотя бы ощутимое влияние на нее?" - задался он вопросом, добавив, что в противном случае "ему будет некомфортно".

Ранее Маск высказал мнение, что в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект, а работать будет необязательно.