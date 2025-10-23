Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2025 / 21:25
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.6549
EUR
23/10
94.7543
Новости часа
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
Москва
23 октября 2025 / 21:25
Котировки
USD
23/10
81.6549
0.0000
EUR
23/10
94.7543
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Технологии / Многополярный мир
Технологии
Маск намерен создать "армию роботов" Optimus
23 октября 2025 / 18:58
Маск намерен создать "армию роботов" Optimus
© Stanislav Kogiku/ SOPA Images via Reuters Connect/ТАСС

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что рассчитывает в ближайшие годы создать армию человекоподобных роботов Optimus за счет ежегодного производства 1 млн таких моделей.

"К концу следующего года мы планируем построить линию производства для миллиона единиц Optimus", - сказал он во время конференции с участием руководства Tesla, запись которой доступна на YouTube-канале компании. Согласно расчетам предпринимателя, прототип новой версии робота Optimus третьего поколения будет готов в первом квартале 2026 года. При этом для наращивания производства до 1 млн единиц в год понадобится некоторое время.

Маск отметил, что основная сложность состоит в отсутствии у компании готовой производственной цепочки, поэтому Tesla придется перейти к самостоятельному созданию почти всех деталей. Он также указал, что хотел бы владеть таким количеством акций компании, которое позволило бы ему влиять на принятие решений касательно создаваемой им "армии роботов".

"Если мы создадим эту армию роботов, буду ли я иметь хотя бы ощутимое влияние на нее?" - задался он вопросом, добавив, что в противном случае "ему будет некомфортно".

Ранее Маск высказал мнение, что в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект, а работать будет необязательно.

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
20:16
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация
19:17
Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
18:58
Маск намерен создать "армию роботов" Optimus
18:45
Путин отметил сакральное значение образа мамы в сознании народов России
18:30
Число погибших при взрыве в Копейске возросло до 12
18:17
Алаудинов рассказал о главной проблеме НАТО
17:59
Трамп заявил о намерении посетить сектор Газа
17:40
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 580 военных
17:18
Путин отметил, что россияне хотят иметь по трое детей
16:59
Лула да Силва намерен баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения