Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
23 октября 2025 / 19:08
Безопасность
Безопасность
«Дальневосточный треугольник» пока не складывается
Мнение политолога Евгения Кима
23 октября 2025 / 18:02
«Дальневосточный треугольник» пока не складывается

Президент США Дональд Трамп 24 октября отправляется в азиатское турне. Он посетит Малайзию, где состоится саммит АСЕАН, затем 27-29 октября сделает остановку в Токио, и наконец приедет в Сеул, где пройдет саммит АТЭС. Ожидается, что в ходе поездки в Южную Кореи Трамп 30 октября также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Кропе того, в западных СМИ появилось много спекуляций по поводу его возможной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на границе двух Корей.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким полагает, что эта поездка во многом осуществляется в рамках «продолжения политики США по укреплению военно-политического треугольника между США, Японией и Южной Кореей. Саммит АТЭС в этот раз будет в Южной Корее, и естественно, что перед ним Трамп заедет к своему ближайшему союзнику - в Токио. Для США в Восточной Азии наибольшее значение имеет именно Япония, а Южная Корея - это такая пристяжная лошадка. Обе поездки важны для Трампа, потому, что в Японии новый премьер-министр Санаэ Такаити, которая относится к разряду консервативных деятелей и с этой точки зрения вполне соответствует взглядам Трампа. Это также открывает возможность еще более укрепить военно-политические связи, тем более, что она поддерживает позицию покойного премьер-министра Синдзо Абэ о внесении изменений в Конституцию Японии и создания полноценных вооруженных сил.  Для США это очень важно потому, что в Южной Корее к власти пришел президент от Демократической партии, к которой у Трампа резко отрицательное отношение. Однако создать военно-политический треугольник сейчас не удастся по одной простой причине: новый премьер-министр Японии у южнокорейской общественности вызывает критическое отношение. Она сторонница посещения храма Ясукуни, что предполагает отрицание вины Японии за 2-ю Мировую войну. У корейцев это вызывает очень большое раздражение, хотя президент Южной Корее поздравил ее, сказав, что они будут развивать двухсторонние отношения.  С экономической точки зрения Южной Корее надо иметь нормальные отношения с Японией, в этом заинтересован крупный южнокорейский капитал. А военно-политический союз в настоящее время не возможен. Южнокорейский президент на это не может пойти, учитывая настроения своего населения».  

Эксперт полагает, что «пока будут проводиться только совместные военно-морские и военно-воздушные учения, но не более того. Также будет проводиться обмен разведывательной информацией по КНДР. Поэтому экономический союз – да, но в плане военно-политического союза - нет».                 

 

