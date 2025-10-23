Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
23 октября 2025 / 19:17
Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Из внутренних украинских паспортов старого образца планируют исключить надписи на русском языке. Верховная рада приняла соответствующее постановление.

"Рада приняла постановление, предполагающее, что в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся только на государственном языке", - сказано на официальном портале украинского парламента.

По информации агентства УНИАН, теперь старые паспорта - в виде книжечек - нужно заполнять только на украинском языке. Ранее в таких документах информацию дублировали на русском языке - такие правила были утверждены еще в 1992 году.

С 2016 года паспорт гражданина Украины выдается только в виде ID-карты, паспорт-книжечку можно получить только по решению суда.

Вместе с тем агентство обращает внимание, что, несмотря на постановление, старые украинские внутренние паспорта с записями на русском языке будут продолжать действовать.

