Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины

Из внутренних украинских паспортов старого образца планируют исключить надписи на русском языке. Верховная рада приняла соответствующее постановление.

"Рада приняла постановление, предполагающее, что в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся только на государственном языке", - сказано на официальном портале украинского парламента.

По информации агентства УНИАН, теперь старые паспорта - в виде книжечек - нужно заполнять только на украинском языке. Ранее в таких документах информацию дублировали на русском языке - такие правила были утверждены еще в 1992 году.

С 2016 года паспорт гражданина Украины выдается только в виде ID-карты, паспорт-книжечку можно получить только по решению суда.

Вместе с тем агентство обращает внимание, что, несмотря на постановление, старые украинские внутренние паспорта с записями на русском языке будут продолжать действовать.