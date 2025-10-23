Президент РФ предложил объявить 2027 год в стране Годом географии

Российское правительство должно проработать возможность объявления 2027 года Годом географии. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Русского географического общества (РГО).

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", - заявил он.

Глава государства отметил, что в 2027 году исполнится 200 лет со дня рождения выдающегося ученого Петра Семенова-Тян-Шанского, и это событие "будет отмечать вся страна".

Вместе с тем на этот год выпадают и другие знаковые географические юбилеи, обратил внимание Путин: 200-летие со дня рождения первого председателя РГО, великого князя Константина Николаевича и 330 лет открытия русскими первопроходцами Камчатки.