23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
23 октября 2025 / 19:08
Политика
Орбан заявил, что в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины
23 октября 2025 / 19:52
Орбан заявил, что в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины
© AP Photo/ Vladimir Voronin/ТАСС

Украина утратила свой суверенитет, и в Евросоюзе уже обсуждается возможность раздела этой страны в соответствии со старой колониальной логикой. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге, который прошел у здания национального парламента после антивоенного "Марша мира" в Будапеште.

Комментируя стремление лидеров ЕС продолжать украинский конфликт, Орбан высказал мнение, что "Украина уже давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна". "Ее судьба находится в чужих руках", - полагает он.

Глава венгерского правительства отметил, что лидеры ЕС говорят о поддержке Украины и пытаются "втиснуть ее в Евросоюз", но "вопрос о разделе этой страны уже стоит на повестке дня". Он назвал это "старой колониальной логикой", согласно которой необходимо "разваливать ослабленные страны" и потом не оставаться в стороне от их дележа. 

