Греф: рост экономики России в 2025 году составит около 0,8%

Рост экономики России по итогам 2025 года составит около 0,8%. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Темпы роста российской экономики в ближайшие два года будут на уровне 1-1,5%. К сожалению, в 2025 году, вероятнее всего, рост составит около 0,8%, в 2026 году мы, дай Бог, если выйдем на эти же цифры", - отметил он.

Греф также обратил внимание, что РФ увлеклась борьбой с инфляцией и "подзабыла про экономический рост". "Не будет экономического роста - не будет ничего, ни социальных проблем мы не сможем решить, и никаких других. Поэтому перед страной стоит колоссальная задача сохранения темпов роста не ниже среднемировых, а это не менее 3,2% в год", - указал он.

Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1% с апрельских 2,5%. ЦБ ранее также заявил, что рост ВВП России по итогам текущего года может сложиться ближе к нижней границе июльского прогноза в 1-2%.