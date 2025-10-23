Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политика
Путин отметил, что саммит в столице Венгрии скорее перенесен
23 октября 2025 / 20:28
© Алексей Бабушкин/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он заметил, что ранее заявлял, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены, и президент США Дональд Трамп с этим полностью согласился.
"Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу", - указал Путин, добавив, что речь скорее всего идет про перенос.
Вместе с тем, по его словам, Москва всегда поддерживала продолжение диалога, поскольку это лучше, чем конфронтация и противостояние.