Путин отметил, что саммит в столице Венгрии скорее перенесен

Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он заметил, что ранее заявлял, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены, и президент США Дональд Трамп с этим полностью согласился.

"Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу", - указал Путин, добавив, что речь скорее всего идет про перенос.

Вместе с тем, по его словам, Москва всегда поддерживала продолжение диалога, поскольку это лучше, чем конфронтация и противостояние.