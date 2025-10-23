Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2025 / 22:57
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.6549
EUR
23/10
94.7543
Новости часа
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс. DM: заключенные тюрьмы Санте всю ночь мешали Саркози спать
Москва
23 октября 2025 / 22:57
Котировки
USD
23/10
81.6549
0.0000
EUR
23/10
94.7543
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Олимпийское движение / Олимпийское движение
Спорт
Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года
23 октября 2025 / 20:46
Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года
© Michael Steele/ Getty Images/ТАСС

Российские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года по причине отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК) сообщает ТАСС.

"Нынешняя позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года. Хотя российские и белорусские сборные теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпиады в ноябре", - заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Паралимпийские игры 2026 года примет Италия с 6 по 15 марта.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако из-за ситуации на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генассамблее в 2023 году. В сентябре текущего года генассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии. 

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
21:33
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс.
21:13
DM: заключенные тюрьмы Санте всю ночь мешали Саркози спать
20:59
Европе "дорого обойдется" решение по унитазам, отметил Путин
20:46
Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года
20:28
Путин отметил, что саммит в столице Венгрии скорее перенесен
20:16
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация
20:08
Греф: рост экономики России в 2025 году составит около 0,8%
19:52
Орбан заявил, что в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины
19:35
Президент РФ предложил объявить 2027 год в стране Годом географии
19:17
Рада постановила исключить надписи на русском из старых паспортов Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения