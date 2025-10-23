Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года

Российские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года по причине отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК) сообщает ТАСС.

"Нынешняя позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года. Хотя российские и белорусские сборные теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпиады в ноябре", - заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Паралимпийские игры 2026 года примет Италия с 6 по 15 марта.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако из-за ситуации на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генассамблее в 2023 году. В сентябре текущего года генассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии.