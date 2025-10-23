Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политика
Европе "дорого обойдется" решение по унитазам, отметил Путин
23 октября 2025 / 20:59
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что унитазы понадобятся самой Европе, если она продолжит проводить нынешнюю политику в адрес РФ.
Ранее Евросоюз в 19-м пакете санкций установил запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники.
"Это им дорого обойдется. Унитазы им в общем-то, я думаю, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении России", - отметил глава государства в беседе с журналистами.