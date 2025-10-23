Президент России Владимир Путин высказал мнение, что унитазы понадобятся самой Европе, если она продолжит проводить нынешнюю политику в адрес РФ.

Ранее Евросоюз в 19-м пакете санкций установил запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники.

"Это им дорого обойдется. Унитазы им в общем-то, я думаю, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении России", - отметил глава государства в беседе с журналистами.