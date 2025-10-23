DM: заключенные тюрьмы Санте всю ночь мешали Саркози спать

Заключенные кричали и смеялись, чтобы помешать спать бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом информировала британская газета Daily Mail.

По ее данным, окна камеры Саркози выходят на тюремный двор. Заключенные кричали, смеялись и выкрикивали оскорбления. Кроме того, как ранее сообщил телеканал BFMTV, три человека угрожали политику убийством. Они изолированы. Ведется расследование.

Безопасность 70-летнего экс-главы государства в круглосуточном режиме обеспечивают вооруженные сотрудники спецподразделения полиции.

Саркози, занимавший президентский пост в 2007-2012 годы, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании и приговорен к пяти годам тюрьмы. Во вторник бывший французский лидер начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.